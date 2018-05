Incidente in via delle Forze Armate, schianto tra auto e moto: grave un uomo di 31 anni

Il conducente della Fiat Punto che gira a sinistra probabilmente senza controllare che da dietro non arrivi nessuno. Il motociclista che prova a frenare, inutilmente. E il volo, violentissimo, sull'asfalto.

Grave incidente nella notte tra lunedì e martedì in via delle Forze Armate a Milano, teatro di uno schianto che ha coinvolto un Fiat Punto e una motocicletta Kawasaki Ninja. Pochi minuti prima dell'1, stando a quanto finora accertato dalla Locale, il conducente della macchina - un uomo di trentuno anni - avrebbe svoltato verso sinistra, all'altezza del civico 165, per entrare nel parcheggio di un condominio. Proprio in quell'istante, però, sarebbe arrivata la Kavasaki, che sarebbe stata centrata in pieno dalla macchina.

Dopo lo schianto, il motociclista - anche lui trentunenne - è stato sbalzato dal mezzo ed è volato via sull'asfalto. Soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza, l'uomo è stato portato all'ospedale Niguarda in codice rosso. Nella caduta ha riportato un serissimo trauma cranico e fratture agli arti: le sue condizioni sono gravi, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

In via delle Forze Armate hanno lavorato a lungo anche gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. Alla base dello schianto, stando a quanto riferito, ci sarebbe stata una mancata precedenza da parte del conducente della Punto.