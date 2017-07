Si schianta con lo scooter contro un albero, muore a soli 21 anni

Dramma a Milano in via Diomede, all'altezza di via Diano Marina, nei pressi dell'Ippodromo del galoppo. Nella notte è morto un giovane 21enne a bordo del proprio scooter.

Non ci sarebbero stati altri mezzi coinvolti. Secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia locale, che sono intervenuti per i primi rilievi, il giovane ha perso il controllo del ciclomotore per cause da accertare e si è schiantato contro un albero a velocità sostenuta.

Il sinistro è avvenuto verso le 2. Il giovane è morto poco dopo l'urto. Sul posto, avvertiti da altri automobilisti, sono subito giunti i sanitari inviati dalla centrale operativa di Areu (Azienda emergenza urgenza): sono arrivare un'automedica e un'ambulanza. Il ragazzo è stato portato in codice rosso al San Carlo, ma non ce l'ha fatta. Troppo gravi i traumi riportati su tutto il corpo a causa del violentissimo impatto.

Venerdì un altro giovanissimo aveva rischiato la vita in un violento scontro contro un Suv. Verso le 15, per cause ancora in corso di accertamento, una Bmw X5 e una motocicletta Buell - guidata da un ragazzo di venticinque anni - si erano scontrate tra loro all’angolo tra via Farini e via Lepontina. Ad avere la peggio nello scontro era stato proprio il giovane, medicato sul posto.