Incidente lungo la via Emilia: schianto tra un'auto e una moto, ferito un ventinovenne

Un motociclista di ventinove anni è rimasto ferito dopo un incidente lungo la via Emilia, all'altezza di San Donato Milanese. Il centauro si è scontrato con un'automobile intorno alle due di domenica.

Dall'Azienda regionale emergenza urgenza hanno inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, poi declassato a giallo. Il ferito, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano.

I carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese hanno gestito l'emergenza e fatto i rilievi per comprendere la dinamica.