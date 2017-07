Papà e figlioletto si schiantano in moto, bimbo di nove anni “vola” sul tetto di un’auto: è grave

Grave incidente martedì sera a Melegnano, Sud Milano, dove la strada statale 9 via Emilia è diventata teatro di uno schianto che ha coinvolto una Bmw guidata da un uomo di sessantaquattro anni e una motocicletta Honda con a bordo un trentasettenne e il suo figlioletto di nove anni.

Poco dopo le 19.30, per cause ancora in corso di accertamento, la moto è finita frontalmente contro lo sportello posteriore - lato guida - della macchina. Sembra, dalle prime ricostruzioni della polizia locale, che padre e figlio provenissero dal semaforo di via Montorfano e che, una volta “entrati” in via Emilia, si siano trovati davanti la macchina, probabilmente impegnata in una svolta o un’inversione.

Incidente a Melegnano: ferito un bimbo

Nell’impatto, molto violento, il bimbo di nove anni è stato sbalzato via dalla moto del padre ed è letteralmente volato sul tettuccio dell’auto. Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti un elicottero e due ambulanze del 118.

Le condizioni più preoccupanti, inevitabilmente, sono apparse quelle del bimbo, che ha riportato diverse ferite e contusioni. Il piccolo, caricato sull’elisoccorso, è stato trasportato al Niguarda in codice giallo: le sue condizioni sono serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Praticamente illesi, invece, suo padre e il conducente della macchina.