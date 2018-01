Incidente in via Fantoli, si schianta contro un camion parcheggiato: uomo gravissimo

Grave incidente martedì sera in via Guadenzio Fantoli, zona Mecenate a Milano. Pochi minuti dopo le 18, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di cinquantadue anni si è schiantato con la sua auto contro un camion che era parcheggiato a bordo strada. Teatro dello schianto, violentissimo, è stato l'incrocio con via Monluè.

La vittima, soccorsa da un'ambulanza e un'auto medica, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Milano: le sue condizioni, secondo le prime informazioni, sono gravissime.

In via Fantoli - oltre ai vigili del fuoco, intervenuti per liberare l'uomo dalle lamiere - hanno lavorato a lungo anche gli agenti della polizia locale, cui spetterà ora il compito di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.