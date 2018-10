Incidente stradale: si schianta contro la vetrata dell'ospedale Sant'Ambrogio

Tanto spavento nella mattinata di giovedì 4 ottobre in via Faravelli, zona Fiera-Firenze, e per l'esattezza all'Istituto Clinico Sant'Ambrogio.

Intorno a mezzogiorno meno dieci, una Mini è andata a schiantarsi contro la vetrata d'ingresso dell'ospedale.

Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Un uomo di 75 anni è rimasto ferito ma in modo lieve e non ha avuto bisogno di medicazioni al pronto soccorso. A conti fatti, nessuno quindi si è seriamente fatto male. Con ogni probabilità l'uomo ha perso il controllo della vettura e il risultato è stato lo schianto.