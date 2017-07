Incidente in via Farini, schianto tra un Suv Bmw e una motocicletta: ferito un ragazzo

Incidente venerdì pomeriggio in via Carlo Farini a Milano. Verso le 15, per cause ancora in corso di accertamento, una Bmw X5 e una motocicletta Buell - guidata da un ragazzo di venticinque anni - si sono scontrate tra loro all’angolo con via Lepontina. Ad avere la peggio nello scontro è stato proprio il giovane, medicato sul posto.

Stando alle prime ricostruzioni, la macchina proveniva proprio dalla traversa e il conducente si stava immettendo su via Farini. A quel punto, probabilmente per una mancata precedenza, lo schianto con la motocicletta - che viaggiava già sulla stessa strada - è stato inevitabile.

Nello scontro, laterale, la moto è rimasta in equilibrio su una sola ruota, sbalzando sull’asfalto il venticinquenne che era alla guida.

Per prestare le cure del caso al ragazzo è intervenuta un’ambulanza del 118: i soccorritori lo hanno medicato sul posto e poi lo stesso motociclista ha rifiutato il trasporto in ospedale.