Incidente tra via Ferrari e via Campazzino: morto sul colpo un ragazzo di 31 anni | Foto

Un ragazzo di 31 anni è morto dopo un incidente stradale all'incrocio tra via Virgilio Ferrari e via Campazzino, a Milano. Lo schianto è avvenuto venerdì mattina, poco prima delle 9.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con diverse ambulanze e un'automedica. Purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare. Un altro uomo è rimasto ferito in maniera meno grave: si tratta di un 34enne.

Il pauroso incidente in tra via Ferrari e via Campazzino

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali è una Fiat 500 d'epoca. E' stato sradicato anche un semaforo. La polizia locale è al lavoro e la strada è stata chiusa al traffico.