Incidente in via Ferrari a Milano, schianto tra moto e un furgone: morto un uomo di 40 anni

Incidente mortale nella mattinata di martedì 20 giugno in via Virgilio Ferrari a Milano. Un motociclista di 40 anni ha perso la vita rovinando a terra dopo essersi schiantato contro un furgone. La disgrazia è avvenuta poco prima delle 7, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Le condizioni del centauro sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Purtroppo è stato tutto inutile: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano. Secondo una prima ricostruzione riferita dai "ghisa" a MilanoToday sembra che uno dei due veicoli abbia svoltato a sinistra con il semaforo rosso.

Sempre nella mattinata di martedì una ciclista di 31 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale a San Donato Milanese.