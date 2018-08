Attimi di paura per un incidente in Fratelli Zoia a Milano: auto travolge una bambina di 5 anni

Attimi di paura in via Fratelli Zoia a Milano, nel primo pomeriggio sabato, alle 15: una bambina di 5 anni è stata investita da un'auto all'altezza del civico 86.

Sul posto, siamo in zona Baggio, si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica dell'Azienda regionale emergenza urgenza in codice rosso. La minore, hanno poi spiegato dalla centrale operativa, fortunatamente non era grave tant'è che il codice è stato declassato a giallo. La piccola ha riportato alcuni traumi alla testa, oltre allo choc, ma se la caverà. E' ricoverata al San Carlo.

La polizia locale sta ricostruendo la vicenda. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: né se la bambina fosse in compagnia di un adulto, né in che punto della strada stesse attraversando.

Giovedì 2 agosto, in via Bronzino, c'era stato un incidente dov'era rimasto travolto un altro minore: secondo quanto trapelato, un bambino di 6 anni, era sfuggito al controllo della madre, e aveva attraversato la strada senza guardare per raggiungere i fratellini che stavano giocando dall'altra parte della carreggiata. Era stato investito da una macchina.