Incidente in via Gallarate a Milano, sbanda in moto e si schianta: uomo di 30 anni in coma

Grave incidente giovedì mattina in via Gallarate, zona Certosa, a Milano. Alle 8.30, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di trenta anni che viaggiava a bordo di una moto ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato. Teatro dell'impatto è stato il tratto di strada poco prima del cimitero Maggiore.

L'impatto è stato devastante: nella caduta il trentenne ha riportato un gravissimo trauma cranico e ha perso immediatamente conoscenza. Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, la vittima è stata intubata sul posto e portata al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda in coma e in fin di vita.

In via Gallarate, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Stando ai primissimi accertamenti, sembra che l'uomo abbia fatto tutto da solo e che l'incidente non abbia coinvolto nessun altro mezzo.

Tre ore prima un secondo grave incidente era avvenuto tra via Zurigo e via Inganni, proprio davanti all'ingresso della metropolitana. Lì a scontrarsi sono state una macchina e una moto: ad avere la peggio è stato il 50enne che era a bordo del mezzo a due ruote. L'uomo è finito in codice rosso all'ospedale San Carlo: le sue condizioni sono gravi.