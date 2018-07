Incidente in Galvani a Milano: schianto tra una moto Bmw Gs e una Peugeot. Le immagini

Paura per un motociclista di 51 anni - alla fine uscito illeso dall'incidente - che si è scontrato con un'auto in via Luigi Galvani, in zona Centrale a Milano. Il centauro che percorreva la strada a bordo di una Bmw Gs 1200 è stato travolto da un'utilitaria rossa della Peugeot. L'automobilista era probabilmente appena uscito dall'area di servizio Eni presente sulla via.

L'incidente è avvenuto attorno alle 9.10 di venerdì. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 ma nessuna delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale, Sul posto è intervenuta la polizia locale per fare i rilievi ed il traffico ha subito rallentamenti.

