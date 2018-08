Milano, tre camion si schiantano contro il nuovo cantiere in via Gioia: traffico paralizzato

Prima mattina di lavori e prima giornata di incidenti e disagi.

Mercoledì infernale in via Melchiorre Gioia a Milano, dove sono iniziati i lavori per la creazione del cantiere necessario per la costruzione di un ponteggio tra via Sassetti e via della Liberazione, proprio sopra il sottopasso.

A partire dalle 6.30, in meno di un'ora, tre camion si sono infatti schiantati contro le impalcature e le barriere posizionate proprio per i lavori. Gli incidenti sono avvenuti tutti nei pressi dell'altro tunnel - quello di via don Luigi Sturzo - dove gli operai avevano posizionato i divieti per invitare i mezzi con un'altezza superiore ai tre metri a cambiare strada.

Il triplo schianto ha inevitabilmente mandato in tilt il traffico in tutta la zona - code lunghissime si sono registrate su via Gioia, parzialmente chiusa al traffico - con i vigili del fuoco e la polizia locale che hanno dovuto far intervenire una gru per recuperare e riposizionare le impalcature portate via dai camion.

Il cantiere - che servirà per alcuni lavori sul palazzo che sovrasta il sottopasso - sarà aperto fino al 4 agosto, con evidenti disagi anche per i mezzi Atm, costretti a cambiare alcune corse.