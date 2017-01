Incidente in via Gozzoli, Baggio: giovane di 18 anni finisce contro un palo in scooter, è morto

Ha perso il controllo del proprio scooter e si è schianto contro un palo. E' morto così, la notte tra giovedì e venerdì, un ragazzo milanese di diciotto anni.

L'incidente, avvenuto pochi minuti dopo le due in via Benozzo Gozzoli, non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto durante il trasporto all'ospedale di Rozzano. Sul posto, zona Baggio, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre agli agenti della polizia locale.

Stando alla prima riscotruzione dei "ghisa" di piazzale Beccaria, nell'incidente è rimasto coinvolto solo lo scooter del ragazzo. Ora si cerca di capire per quale motivo il conducente del veicolo abbia perso il controllo del mezzo. Dopo lo schianto la vittima è stata sbalzata giù dalla sella mentre il motociclo ha proseguito la sua corsa per alcuni metri prima di rovinare al suolo.