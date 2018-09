Incidente in via Grasotto: donna travolta da un camion dell'Amsa sulle strisce pedonali

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e con il semaforo verde quando è stato travolta da un camion dell'Amsa. Grave incidente in via Grosotto, domenica mattina. In gravi condizioni una donna di 67 anni, ricoverata al Fatebenefratelli, in prognosi riservata

E' successo attorno alle 10 di domenica. Stando a quanto ricostruito da Il Giorno, il mezzo della società che gestisce la raccolta dei rifiuti si ferma al semaforo rosso prima dell'incrocio con via Traiano in direzione viale Certosa; alla ripartenza, il conducente svolta a destra, ma non si accorge che la signora è già sull'attraversamento pedonale. L'impatto è inevitabile.

In via Grosotto sono intervenuti agenti della polizia locale e carabinieri del Radiomobile per fare i rilievi. Ora verranno 'interpellate' anche le immagini della telecamere presenti in zona.