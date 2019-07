Schianto frontale tra un'auto e una moto in via Keplero, motociclista grave

Scontro frontale a Milano nel pomeriggio di martedì 16 luglio. E' successo in via Giovanni Keplero, una parallela di viale Marche, intorno alle sei meno venti.

Coinvolti nello schianto una moto e un'auto, secondo quanto riferito dalla polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi e per governare il traffico. I feriti sono due, un 27enne e un 38enne. La loro situazione è stata esaminata dai sanitari del 118, arrivati con due ambulanze ed una automedica. Il 27enne è stato trasportato al Fatebenefratelli in codice verde.

Critiche invece le condizioni del motociclista di 39 anni, portato dai sanitari al Niguarda in codice rosso secondo quanto riferito da Areu (Azienda Sanitaria Emergenza Urgenza).