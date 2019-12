Notte di incidenti a Milano: schianto tra auto in via Primaticcio, 5 ragazzi feriti e un uomo in coma

Un pauroso incidente è avvenuto nella notte, per cause da accertare, all'incrocio tra via Legioni Romane con via Primaticcio (zona Bande Nere). Il fatto si è verificato poco prima dell'una.

Due auto si sono scontrate con violenza e sono rimaste ferite 6 persone, da quanto si è saputo. Una delle vetture si schiantata ad alta velocità contro un palo della luce. A bordo delle macchine c'erano giovani dai 18 ai 22 anni, 2 maschi e 3 femmine. Ferito anche un 42enne, H.B.S.: è ricoverato in coma e lotta per la vita.

Sul posto sono subito giunte l'automedica e l'ambulanza inviate dalla centrale operativa di Areu. I soccorritori hanno stabilizzato i feriti per poi portarli al Policlinico, al San Paolo e al San Carlo. Tra questi, una persona ha subìto forti traumi ed è in pericolo di vita: ricoverata in codice rosso, è in gravi condizioni. Si tratta di una 19enne, V.C. La situazione clinica degli altri giovani, invece, non desta particolare preoccupazione.

I vigili del fuoco hanno liberato i feriti dalle lamiere delle auto e messo in sicurezza la sede stradale. La polizia locale ora sta procedendo ai rilievi: lo schianto è avvenuto a velocità sostenuta e adesso ci sarà da capire se è stato provocato da una errata precedenza o per una distrazione di uno dei guidatori al semaforo.

Un altro ribaltamento in via Murat/Montalbino

Poche ore dopo, Areu deve intervenire ancora per un altro incidente: una Fiat 500, guidata da un 46enne, si ribalta in via Montalbino (zona Zara) intorno alle 3. Nella carambola, viene distrutta una Skoda parcheggiata al lato della strada. Il conducente viene soccorso malconcio ma, secondo i primi riscontri, non sarebbe in pericolo di vita. Non è poi stato trasportato in ospedale.

E a Peschiera, in mattinata, un auto si è scontrata contro un bus.