Travolge una donna con la moto e fugge: caccia al pirata dopo l'incidente di via Lessona

Dopo averla investita non si è fermato ed è fuggito lasciandola ferita a terra. Si cerca un motociclista che attorno alle 15.30 di giovedì ha falciato una signora di 75 anni in via Michele Lessona, angolo via Longarone, a Quarto Oggiaro, Milano.

La donna - soccorsa inizialmente in codice rosso - fortunatamente è stata ricoverata in giallo all’ospedale Niguarda e non sarebbe in pericolo di vita.

Diversi testimoni hanno avvertito le forze dell'ordine. Il caso è seguito dalla polizia locale che sta passando al setaccio le telecamere della zona per individuare il centauro colpevole di omissione di soccorso.