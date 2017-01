Incidente stradale a Milano: distrugge le auto parcheggiate e va in ospedale

Spettacolare incidente stradale in via Lomazzo dopo la mezzanotte di sabato 14 gennaio, a Milano.

Protagonista un uomo di 49 anni a bordo di una Mini: per cause ancora non del tutto chiare, ha perso il controllo della sua vettura e ha distrutto ben diciannove automobili parcheggiate lungo la strada, che è a senso unico. Tutto in un tratto di poche centinaia di metri.

L'uomo è stato estratto dalle lamiere della sua auto ed è stato portato in codice rosso al Fatebenefratelli. Sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Video: Incidente in via Lomazzo (B&V Photographers)