Travolta mentre attraversa sulle strisce pedonali in via Lorenzini: grave una 40enne

Incidente in via Lorezini a Milano nella mattinata di domenica 9 aprile. Una donna di 40 anni è stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso dopo essere stata investita da un monovolume.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 10 all'incrocio con via Giuseppe Ripamonti, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni della 40enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Successivamente è stata accompagnata d'urgenza al pronto soccorso. Le sue condizioni sono disperate.

Secondo le prime informazioni la 40enne è stata travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Milano.