Perde il controllo dell'auto e finisce contro un traliccio del tram: in fin di vita | L'incidente

Per motivi ancora da verificare, ha perso il controllo della propria auto ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un traliccio che costeggia la linea del tram in via Alessandro Repetti, in zona Mecenate a Milano. Le sue condizioni sono subito apparse gravi tanto che, per diversi minuti, i soccorritori gli hanno fatto il massaggio cardiaco sul posto, prima di caricarlo in barella e trasportarlo in ospedale in fin di vita.

Il ferito, secondo quanto riportato dagli operatori dell'Azienda regionale emergenza urgenza, è un uomo tra i quaranta e i cinquant'anni ma non è ancora stato identificato perché nei primissimi istanti dopo l'incidente non sono stati rinvenuti i suoi documenti. Guidava una Renault Kangoo grigia.

VIDEO: "I soccorsi disperati per salvare l'uomo"

L'incidente è avvenuto intorno alle diciannove di sabato. Oltre ai soccorritori sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'auto che aveva perso carburante dopo l'impatto. La polizia locale sta facendo gli accertamenti del caso per comprendere meglio la dinamica dell'accaduto.