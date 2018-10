Incidente stradale tra due auto nella notte: tre feriti, uno in codice rosso

Incidente stradale tra due automobili nella notte di sabato 20 ottobre, intorno alle due e mezza. Lo schianto si è verificato all'incrocio tra via Ajaccio e via Marescalchi, in zona Argonne-Città Studi. Una delle due vetture coinvolte appartiene al car sharing Drive Now.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di via Messina, la polizia locale per i rilievi e i sanitari del 118 con due ambulanze ed una automedica. Coinvolti in tutto tre giovani di 21, 24 e 32 anni.

Secondo quanto riferito da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), uno dei ragazzi è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele, un altro (che stando ad alcune testimonianze aveva perso molto sangue) in codice rosso al Niguarda.

Poco più tardi, non lontano, e per la precisione tra via Tucidide e via Corelli, un incidente più grave: una ragazza è finita in gravissime condizioni al pronto soccorso dopo che l'auto su cui viaggiava come passeggera insieme a un'amica e un amico si è ribaltata più volte.