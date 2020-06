Milano, grave incidente tra una moto e un'auto in via Marx: motociclista finisce in coma

Un motociclista di 44 anni lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Carlo di Milano, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di giovedì.

Il centauro, secondo le prime informazioni dei soccorritori, viaggiava sulla propria moto quando per cause non note si è scontrato con un'automobile in via Carlo Marx, zona San Siro.

Motociclista in coma dopo incidente a Milano

Il 44enne, dopo lo schianto, è rimasto a terra fino all'arrivo dei soccorritori. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuta con un'automedica e due ambulanze, il motociclista ha riportato un'importante trauma cranico, con ferita lacero contusa, ed è in coma.

Sul posto sono subito intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano per fare i rilievi. Lo schianto è avvenuto all'altezza del civico 16, nei pressi di via Constant. Nel pomeriggio, non lontano, si era verificato un altro grave incidente tra un'auto e una moto in via delle Forze Armate.