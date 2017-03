Incidente in via Masera, pauroso ribaltamento: due feriti gravi

Un pauroso incidente stradale, con ribaltamento, è avvenuto intorno alle 21.40 di martedì sera in via Masera, all'incrocio con via Francesco Redi, zona Buenos Aires.

Due persone, una donna di 32 anni e un uomo di 44, sono rimasti feriti in condizioni serie. Non sono, pero', per fortuna, in pericolo di vita. Sono stati portati al Niguarda, dopo essere stati stabilizzati sul posto dal personale di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza). I soccorritori erano arrivati con un'ambulanza e un'automedica.

Per cause ancora da accertare, una Volkswagen Passat ha impattato contro un'utilitaria che si è ribaltata. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere.

La via è stata chiusa per permettere i rilievi di legge e spostare i veicoli danneggiati.