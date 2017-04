Incidente in via Meda, uomo investito da moto mentre attraversa: due feriti, traffico in tilt

Incidente martedì mattina in via Meda, zona Ticinese a Milano.

Poco dopo le 11, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo è stato investito da una motocicletta mentre attraversava la strada. Lo schianto è avvenuto nella corsia preferenziale per autobus e taxi all’incrocio con viale Tibaldi proprio nelle vicinanze delle strisce pedonali, anche se non è ancora chiaro se la vittima fosse sull’attraversamento.

Nonostante il grande spavento, il motociclista e il pedone - un ventisettenne e un quarantatreenne - hanno riportato soltanto traumi lievi e, dopo essere stati medicati sul posto, sono stati accompagnati in ospedale in codice verde per i controlli del caso.

Molto più gravi, invece, le ripercussioni sul traffico, con via Meda e viale Tibaldi a lungo bloccate. Disagi, per mezz’ora circa, anche per le linee 90 e 91 di Atm, che sono state costrette a modificare il proprio percorso.