Milano, incidente in centro: ragazzo in scooter incastrato tra un camion Amsa e un tram Atm

Probabilmente era convinto di fare in tempo. Però, evidentemente, aveva calcolato male tempi e spazi.

Incidente giovedì mattina in via Mercato, pieno centro a Milano, dove un ragazzo di venti anni che viaggiava a bordo di uno scooter è rimasto letteralmente incastrato tra un camion dell'Amsa e un tram di Atm della linea 14.

Stando a quanto finora ricostruito, a causare il particolare schianto - avvenuto alle 7.30 - sarebbe stata una manovra azzardata del ventenne, che avrebbe superato il mezzo pesante per poi trovarsi difronte il 14. A quel punto, per lui non c'è stata nessuna via d'uscita.

[#Incidente] Rallentamenti in via Mercato. PL in luogo per rilievi e viabilità #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 30 agosto 2018

Soccorso da un'ambulanza del 118, il giovane è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli: ha riportato qualche ferita alle gambe, ma fortunatamente le sue condizioni sono buone. Secondo quanto appreso, gli agenti della polizia locale lo hanno anche multato per il sorpasso vietato.

L'incidente ha inevitabilmente mandato in tilt la circolazione dei tram in centro: Atm è stata infatti costretta a modificare i percorsi delle linee 2, 12 e 14 per permettere l'intervento dei soccorsi e del carro attrezzi.

✅ Le linee riprendono il percorso regolare con rallentamenti. https://t.co/vBvSUxpf30 — ATM (@atm_informa) 30 agosto 2018