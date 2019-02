Donna di 87 anni muore investita sulle strisce a Cologno Monzese in via Milano

Gravissimo incidente sabato sera, intorno alle 19.20, a Cologno Monzese in via Milano. Una donna di 88 anni, Giuseppina Parravicini, è morta dopo essere stata investita da un'auto, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in compagnia della nipote 55enne, anche lei ferita ma in maniera lieve. Per lei le condizioni non sono preoccupanti.

Alla guida dell'auto un anziano 81enne, risultato negativo all'alcol test e che ha subito prestato aiuto. L'anziana, trasportata all'ospedale San Raffaele di Milano, è deceduta poco dopo l'arrivo. La nipote ha invece riportato contusioni con una prognosi di 5 giorni. Sul posto sono intervenuti tre ambulanze e un'automedica, ma, nonostante i tentativi, per la signora non c'è stato nulla da fare.

La macchina dell'automobilista - che si è fermato e ha chiamato i soccorsi ma sarà comunque indagato dai carabinieri che hanno ricostruito l'accaduto - è stata sequestrata. La nipote della vittima, arrivata con una sospetta frattura al naso, è stata dimessa.

In quel momento in zona c'era pioggia battente e la visibilità era scarsa. Ora ai militari il compito di ricostruire con esattezza l'accaduto.