Incidente in via Litta Modignani, schianto tra macchina e bici all'incrocio: uomo in coma

L'auto che supera, anche se di poco, la linea d'arresto al semaforo. E l'impatto, a quel punto inevitabile. Grave incidente stradale martedì pomeriggio in via Alessandro Litta Modignani, al confine tra i comuni di Milano e Novate Milanese.

Lì, alle 17.10, all'incrocio con via Bovisasca, una Toyota Yaris guidata da una donna di trentaquattro anni e una bicicletta condotta da un uomo di quaranta anni si sono scontrate tra loro. Ad avere la peggio è stato proprio il 40enne, che è letteralmente volato sull'auto per poi piombare sull'asfalto.

Soccorso dal 118, il ciclista è stato intubato e trasferito d'urgenza al Niguarda di Milano, dove si trova in coma. In ospedale, in codice verde al Sacco, è finita anche la guidatrice, lievemente ferita e sotto shock.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Milano, che sta cercando di ricostruire con precisione la dinamica per accertare eventuali responsabilità. Sembra, secondo i primissimi accertamenti, che il 40enne si trovasse regolarmente sull'attraversamento ciclabile al semaforo e che il "muso" della Yaris fosse oltre la linea dello stop.