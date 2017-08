Incidente in via Modignani, auto si ribalta al centro della strada: ferita ragazza di 29 anni

Grave incidente mercoledì mattina in via Alessandro Litta Modignani, in zona Affori a Milano.

Poco prima delle 10, per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen Golf si è ribaltata al centro della strada, all’altezza del civico 7. Sul posto, per prestare i soccorsi alla ragazza alla guida - una ventinovenne - sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza, un’auto medica e gli agenti della polizia locale.

La giovane ha riportato diversi traumi e ferite ed è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale Niguarda: nonostante lo spavento le sue condizioni non destano comunque preoccupazione.

I “ghisa”, per effettuare i rilievi del caso e permettere l’intervento delle ambulanze, hanno chiuso al traffico il tratto tra via Ippocrate e via Comasina. Stando ai primi accertamenti, nell’incidente non sarebbe rimasta coinvolta nessuna altra auto.