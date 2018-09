Incidente in zona Affori: schianto tra una moto e un'auto in via Moneta, grave motociclista

Un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente stradale avvenuto martedì mattina a Milano. Lo schianto, in via Ernesto Teodoro Moneta, ha coinvolto un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato proprio il motociclista.

Sul luogo dello scontro è intervenuto il personale sanitario dell'Azienda regionale emergenza urgenza con un'ambulanza e un'automedica. Il centauro, un uomo italiano, era cosciente ma è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso.

La polizia locale ha inviato sul posto alcune pattuglie per fare i rilievi. La dinamica, spiegano dalla centrale di piazzale Beccaria, è ancora al vaglio degli agenti presenti in via Moneta, zona Affori. Dove si sono verificati dei rallentamenti al traffico automobilistico.

[#Incidente] Rallentamenti in via Moneta in prossimità di via Pedroni #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 18 settembre 2018

