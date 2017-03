Incidente in via Morgagni: auto si ribalta

Un pauroso incidente stradale è avvenuto in serata, poco prima delle 20, in via Morgagni all'altezza del civico 22, in zona Buenos Aires.

Per cause da accertare il guidatore di un suv ha perso il controllo, ribaltandosi su un fianco e colpendo le auto parcheggiate. Nessuno, secondo i primi riscontri, sarebbe rimasto ferito seriamente. Sul posto la polizia locale per ricostruire le cause dell'incidente e il soccorso stradale per rimuovere il mezzo.

In quel momento non c'erano pedoni nell'area e per fortuna nessuno si è fatto male.