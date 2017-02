Incidente nella notte in via Morganti, feriti 6 giovanissimi

Diversi giovanissimi, tre maschi tra i 18 e i 26 anni, oltre a tre ragazze tra i 20 e 24 anni, sono rimasti feriti nella notte in uno schianto in via Morgagni, all'altezza di via Vitruvio, non lontano dalla stazione metro' Lima e da Buenos Aires.

Sul posto tre ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 per soccorrere i ragazzi. Inizialmente le loro condizioni sembravano molto gravi, poi l'allarme è rientrato. Nessuno è in pericolo di vita. Sono stati medicati e poi portati al Policlinico, al Città Studi e al Pini.

Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Non è nota la dinamica. Sul posto è intervenuta la locale che sta indagando.

I mezzi sono subito stati spostati per permettere il normale deflusso del traffico.