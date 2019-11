Incidente stradale a Baggio, auto si ribalta. «Incrocio maledetto, serve il semaforo»

Scontro tra due automobili nel tardo pomeriggio di lunedì 25 novembre in via Antonio Mosca, a Baggio, in prossimità dell'incrocio con via Valle Isorno e via Val d'Intelvi. Una delle due vetture coinvolte, una Fiat 500 scura, si è ribaltata al centro dell'intersezione stradale. Sul posto, pochi minuti prima delle sette di pomeriggio, un'ambulanza e un'automedica del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi e per mettere in sicurezza la strada.

I sanitari hanno medicato i tre uomini rimasti feriti: un ventottenne, un trentacinquenne e un quarantacinquenne. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze: un'ora dopo l'incidente, uno dei tre feriti veniva accompagnato al pronto soccorso del vicino San Carlo.

La notizia dello schianto ha fatto il giro dei social di zona, provocando i commenti soprattutto di chi chiede che l'incrocio sia regolato con un semaforo. Una petizione con centinaia di firme, in questo senso, tempo fa non aveva portato a nulla.