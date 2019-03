Incidente in via della Moscova, due auto si schiantano e travolgono i pedoni: quattro feriti

Le due auto che si schiantato tra loro. Quelle stesse auto che "volano" sul marciapiede. E due passanti che vengono travolti. Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano, dove due persone sono state investite da due macchine che si erano appena scontrate tra loro.

Teatro dello schianto, avvenuto pochi minuti prima delle due, è stato l'incrocio tra via della Moscova e via Solferino, in pieno centro città.

Lì, stando alle primissime informazioni raccolte, le due vetture - che provenivano da due strade diverse - si sono scontrate a velocità sostenuta, tanto che poi i mezzi sono finiti sul marciapiede dove si trova l'Ubi banca, proprio all'angolo tra le due vie. In quel momento passavano due pedoni, che sono stati centrati in pieno.

Pesante, ma fortunatamente non tragico, il bilancio: in ospedale sono finiti una ragazza di diciannove anni, una donna di trenta e due uomini di trentadue. Le condizioni più serie sono quelle di uno dei pedoni, che è stato trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli. Anche le altre tre persone - il secondo passante e due degli automobilisti - sono state ricoverate nello stesso ospedale, ma in codice verde.

In via della Moscova sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno svolto tutti i rilievi per ricostruire lo schianto, e i carabinieri della vicina caserma Ugolini.