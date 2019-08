Incidente tra Novate e Milano, in scooter si schianta contro un cartello: grave 28enne

L'impatto contro il cartello, molto violento. Poi il volo e lo schianto al suolo. Grave incidente stradale lunedì sera tra i comuni di Milano e Novate Milanese, dove un ragazzo di ventotto anni - un giovane italiano che era a bordo di uno scooterone Yamaha - è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal suo mezzo.

Per cause ancora da accertare, il 28enne si è scontrato contro un cartello che si trova al centro della carreggiata in via Polveriera a Novate. Nello schianto, è stato catapultato a circa duecento metri dal punto dell'impatto, mentre il motorino ha strisciato sull'asfalto per oltre cinquecento metri, arrivando fino in via Novate nel comune di Milano.

Il ragazzo è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Nell'incidente ha riportato diverse ferite: le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Novate e la polizia locale di Milano. Resta da accertare perché il 28enne sia finito contro il segnale.

Foto - Il cartello in cui è finito il giovane