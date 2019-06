Incidente in via Padova, perde il controllo della moto e si schianta: grave un ragazzo

Un ragazzo di 18 anni che lotta tra la vita e la morte, un giovane di 21 in ospedale e una moto distrutta. È il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di domenica 30 giugno in via Padova a Milano.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 6, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica è al vaglio della polizia locale di Milano, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il conducente della moto abbia perso il controllo rovinando a terra.

Le condizioni dei feriti sono subito apparse gravi tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze. Il 18enne è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda con un importante trauma cranico e agli arti inferiori, meno grave il 21enne, accompagnato in codice verde al San Raffaele per accertamenti.