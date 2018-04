Incidente in via Pagano, camion si ribalta sul "marciapiedi" dopo lo schianto: traffico in tilt

Un camion ribaltato sul lato e "in equilibrio" su un salvagente accanto alle strisce pedonali, a due passi dalla pista ciclabile. Un suv fermo in curva, con il "muso" completamente distrutto. Pezzi di vetture qua e là, sparsi sull'asfalto, e un paio di segnali stradali letteralmente abbattuti.

Si presentava così, venerdì mattina, via Alberto da Giussano, teatro di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e un'auto. Lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle otto nel punto in cui via Mario Pagano svolta proprio in via Alberto da Giussano.

Dopo lo scontro - causato con ogni probabilità da una mancata precedenza - il camion, un Iveco cassonato, è finito di traverso sul "marciapiede", in quel momento fortunatamente vuoto.

Le tre persone a bordo dei due veicoli - due uomini di quarantatré anni e una donna di cinquantatré - sono state medicate sul posto dall'equipaggio di un'ambulanza del 118 e soltanto una di loro è finita in ospedale a scopo precauzionale.

Ben più pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico, con la strada che è rimasta a lungo bloccata per permettere agli agenti della polizia locale di effettuare i rilievi e per consentire agli operatori di liberare l'asfalto dai mezzi e dai detriti.