Incidente in via Palestro: ragazzo di 21 anni travolto da un'auto, traffico rallentato in centro

Un ragazzo di ventuno anni è stato travolto da un'auto in via Palestro a Milano, lunedì mattina. L'incidente è accaduto alle sette.

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, poi declassato in giallo. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

La polizia locale è intervenuta con diverse pattuglie per fare i rielivi e stabilire la dinamica. Il traffico veicolari ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e il lavoro dei 'ghisa'.