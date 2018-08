Milano, ubriaco alla guida dell'auto si schianta contro un palo della luce: 4 feriti, uno è grave

Avrebbe perso il controllo dell'auto facendo la curva. Quindi, sarebbe finito dritto contro un palo della luce sul marciapiede. Così, lui e i suoi compagni di viaggio sarebbero rimasti in trappola nell'auto, feriti e terrorizzati.

Grave incidente verso le sei di sabato in via Giovanni Battista de la Salle, zona Palmanova a Milano. Lì, all'incrocio con via Madre Anna Picco, un'Audi con quattro persone a bordo ha finito la propria corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica.

I quattro - due donne di 30 e 43 anni e due uomini di 30 e 45 - sono stati soccorsi dal 118, intervenuto con quattro ambulanze e due auto mediche. Tre di loro sono stati accompagnati in codice giallo tra gli ospedali San Raffaele e Fatebenefratelli, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

Il conducente dell'Audi, invece, è finito in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda: le sue sono le condizioni più serie e, secondo quanto riferito dai medici, faceva fatica a rispondere agli stimoli, probabilmente anche per lo stato d'ebrezza. Sembra, infatti, stando a quanto finora appreso, che l'uomo fosse visibilmente ubriaco, tanto che l'alcol test al quale è stato sottoposto sul luogo dello schianto avrebbe dato esito positivo.

Gli agenti della polizia locale hanno lavorato a lungo per accertare nei dettagli l'accaduto e ricostruire con precisione le cause dello schianto.