Auto falcia due anziani che attraversavano sulle strisce: donna gravissima

Una donna di 72 anni è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Niguarda dopo essere stata travolta mentre attraversava la strada assieme al marito di 81 anni, pare sulle strisce pedonali in via Palmi, a Milano, zona Baggio.

Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze che hanno immediatamente soccorso i feriti.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 17, a travolgerli, per cause da accertare, è stato un uomo di 40 anni che viaggiava assieme alla coniuge coetanea e alla figlia di due mesi.

L'anziano, la donna e la neonata sono stati trasportati in condizioni non gravi in ospedale: sono tutti codici verdi. La polizia locale sta ancora ricostruendo l'esatta dinamica.