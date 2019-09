Milano, incidente in via Paravia: motociclista finisce col femore rotto e un trauma cranico

Grave incidente in via Alessandro Paravia, zona San Siro a Milano. Attorno alle 21.30 di mercoledì un motociclista si è scontrato con un automobilista.

L'incidente in via Paravia a Milano

Nello schianto ad avere la peggio è stato il centauro che tuttavia non è in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, che sul posto è intervenuta con l'equipaggio di un'ambulanza e un'automedica, l'uomo, un 34enne italiano, ha riportato un trauma cranico e una frattura a un femore, dolore a una spalla, ma era cosciente. E' stato trasportato in codice rosso al San Carlo. L'automobilista, un 52enne straniero, è rimasto illeso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i ghisa per i rilievi. Gli agenti della polizia locale stanno cercando di capire la dinamica. Il traffico è rimasto rallentato.