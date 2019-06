Incidente in via Parri a Milano: motociclista in coma dopo uno schianto frontale con un'auto

Un motociclista ricoverato in coma in ospedale, in bilico tra la vita e la morte, e altri due feriti lievi. Sono le conseguenze di un incidente stradale avvenuto alla periferia di Milano nella serata di domenica, poco prima di mezzanotte.

A quell'ora, su via Ferruccio Parri, angolo via Giovanni Spagliardi, una motocicletta Yamaha guidata da un italiano di 43 anni si è scontrata con un'auto Honda sulla quale viaggiava una coppia di 67 e 69 anni. Ad avere la peggio dopo lo schianto "frontale laterale", come lo hanno definito gli agenti della locale, è stato il centauro.

I soccorritori in via Parri

L'uomo era incosciente ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda dal personale del 118 in coma. I soccorritori, arrivati con tre ambulanze e un'automedica, hanno aiutato e accompagnato al San Paolo anche gli altri due feriti. Uno in codice giallo e l'altro in verde.

La dinamica non è ancora chiara. La polizia locale è intervenuta con diverse pattuglie per fare i rilievi. L'incidente è avvenuto a pochi passi dal capolinea della metro rosso, Bisceglie.

Alcune ore prima altro grave incidente

Poche ore prima un altro motociclista era stato ricoverato in prognosi riservata dopo una grave caduta con la moto. L'incidente a Pieve Emanuele (i dettagli). In mattinata, invece, era morto un 32enne, Sebastian Failla.