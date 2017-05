Camion travolge e uccide una donna in via Pellegrino Rossi: traffico in tilt per l'incidente

E' stata trasportata all'ospedale Niguarda già in arresto cardiaco e in condizioni disperate. Lì i medici ne hanno constato la morte. La vittima è una donna di settant'anni, travolta mercoledì mattina da un camion in via Pellegrino Rossi, ad Affori, Milano. A darne notizia è il 118, intervenuto con un'ambulanza e un'automedica per soccorrere l'anziana.

L'incidente è avvenuto intorno alle sei e mezza per motivi ancora da chiarire. Sul posto hanno lavorato a lungo gli agenti della polizia locale. Secondo quanto rivelato dalla centrale operativa di piazza Beccaria, il conducente dell'autocarro, un quarantacinquenne, si è subito fermato. La dinamica di quanto è accaduto è ancora al vaglio.

Il traffico nella zona è andato in totalmente in tilt perché la strada - via Pellegrino Rossi - è stata chiusa da via Don Giovanni Grioli a via Armellini.



[#Incidente] Difficoltà di circolazione in via Pellegrino Rossi all'altezza di via Don Giovanni Grioli, coinvolto mezzo pesante #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 24 maggio 2017

[#Incidente] Chiusa via Pellegrino Rossi, da via Don Giovanni Grioli a via Armellini, coinvolto mezzo pesante. PL in luogo #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 24 maggio 2017