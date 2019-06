Automobilista ubriaca travolge auto e finisce sul marciapiedi: paura in zona movida a Milano

Due auto che finiscono sul marciapiedi e sfiorano i passanti. Tutto colpa di una donna che si è messa alla guida ubriaca e dopo aver saltato uno stop ha centrato in pieno un'altra vettura. Attimi di paura per un incidente stradale avvenuto attorno alle 22 di giovedì in zona Isola a Milano.

Lo schianto tra le due auto è avvenuto all'incrocio tra via Antonio Pollaiuolo e via Luigi Porro Lambertenghi, un'area piena di locali e ristoranti.

Grave incidente a Isola

La giovane alla guida di un'utilitaria della Ford ha centrato in pieno una Peugeot, dopo aver mancato la precedenza allo stop. L'impatto è stato violentissimo ed entrambe le auto sono andate fuori strada. Una ha abbattuto i paletti protettivi del marciapiede ed è finita sullo spazio riservato ai pedoni, sfiorando di poco la folla di gente che transitava per raggiungere i locali della movida milanese.

L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un'automedica. I feriti - due 27enni e tre donne di 33, 35 e 61 anni - sono stati medicati sul posto e poi le due persone più gravi, ma non in pericolo di vita, sono state portate al Niguarda.

Solo paura per i passanti che erano sul marciapiede hanno fatto in tempo a scansarsi e a non essere travolti dalle due auto piombate arrivate come schegge.

Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Milano. Gli agenti hanno sottoposto all'etilometro la giovane che ha provocato l'incidente: stando alle primissime informazioni, sarebbe risultato positivo e ben oltre il limite.