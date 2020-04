Incidente in via Primaticcio a Milano: paura per una coppia di ultraottantenni, auto ribaltata

Per cause ancora da accertare ha perso il controllo della propria auto, una Volkswagen Polo grigia, e si è ribaltato. Paura per un anziano di 82 e la sua compagna di viaggio - verosimilmente la moglie - di 81 anni.

L'incidente si è verificato alla 11 di martedì lungo via Francesco Primaticcio a Milano, altezza via Boldini. Sul posto sono subito intervenute tre ambulanze in codice rosso, poi declassato a verde. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale San Carlo. Non sono in gravi condizioni.

Stando alla prima ricostruzione, l'uomo sarebbe riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo mentre la donna è rimasta chiusa dentro, non incastrata, fino all'arrivo dei soccorsi. Presenti anche i vigili del fuoco di via Messina a Milano e gli agenti della polizia locale. Non è chiara la ragione per la quale l'anziano ha perso il controllo del veicolo. Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre vetture.