Incidente in via Ripamonti, schianto frontale tra moto e auto: donna di 36 anni in fin di vita

Lo schianto frontale, tremendo. Il suo corpo che vola sull’asfalto e resta lì immobile, fermo. Poi il febbrile intervento dei soccorritori e la disperata corsa in ospedale.

Serata di sangue, quella di sabato, in via Giuseppe Ripamonti , teatro di un incidente avvenuto verso le 22 - all’altezza del civico 21, in piena zona Porta Romana - tra una moto SanYang e una Fiat Punto di un istituto di vigilanza privata.

Per cause ancora da accertare, i due mezzi si sono schiantati frontalmente tra loro sulla corsia preferenziale riservata ai tram. L’impatto, violentissimo, è stato tremendo per la trentaseienne che si trovava alla guida della moto: la donna è stata sbalzata via dal mezzo e ha battuto la testa sull’asfalto.

I soccorritori del 118, intervenuti con un’ambulanza e un’auto medica, le hanno riscontrato un trauma cranico, una gravissima frattura cranica, lesioni interne e una frattura esposta del femore. La donna, già in coma al momento dell’arrivo dei medici, è stata intubata sul posto e poi trasportata direttamente alla sala neurochirurgica del Policlinico, dove è stata operata. Al momento è in rianimazione nell’ospedale milanese e lotta tra la vita e la morte.

In via Ripamonti sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire con certezza la dinamica dello schianto. Pochi i dubbi: l’impatto tra i due mezzi è stato frontale, ma resta da accertare con sicurezza di chi sia un’eventuale colpa.