Paura in via Ripamonti, auto si ribalta alla rotonda

Pauroso incidente in via Ripamonti martedì 26 aprile: un'auto si è ribaltata in strada, all’altezza della rotonda.

Da capire ancora le cause. Sul posto una pattuglia della polizia locale per i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.

Non ci sono stati feriti gravi. Sul posto un'ambulanza del 118 inviata da Areu, Azienda regionale emergenza urgenza.

Parte della via è stata chiusa per permettere i soccorsi. Dopo circa 40 minuti la viabilità è tornata al normale flusso.