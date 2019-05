Incidente in via delle Forze Armate, Car2go si ribalta e finisce nella banca: grave un 23enne

L'auto che si ribalta dopo la curva. Quella stessa macchina che "rotola" su se stessa, travolge due veicoli in sosta e quindi sfonda la vetrata di una banca. Grave incidente stradale martedì sera in via delle Forze Armate a Milano, dove una Car2go con a bordo due ragazzi si è schiantata contro la filiale della Bper.

Pochi minuti prima di mezzanotte, stando a quanto finora ricostruito dalla Locale, il conducente della macchina - un ragazzo di ventitré anni - ha perso il controllo della Smart mentre da via Rismondo cercava di svoltare in via delle Forze Armate. A quel punto, come una scheggia impazzita, la vettura si è ribaltata, ha impattato contro altre due auto parcheggiate e si è letteralmente infilata nella banca distruggendo la vetrata d'ingresso.

Il giovane alla guida è stato soccorso dal 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo: secondo quanto appreso, è rianimazione e le sue condizioni sono gravissime. Illeso invece l'altro giovane, un 20enne, che era in auto con lui.

I rilievi sono stati effettuati dai ghisa, che adesso sono al lavoro per ricostruire con precisione le cause dell'incidente. Non è escluso, che l'auto viaggiasse a velocità sostenuta.