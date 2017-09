Incidente in via Rubens a Milano: perde il controllo della moto e cade rovinosamente

Un motociclista di 61 anni è rimasto ferito dopo un incidente stradale in via Pietro Rubens a Milano, sabato sera attorno alle 23.20.

L'uomo, stando alle prime indicazioni della polizia locale che ha fatto i rilievi, avrebbe fatto tutto da solo: scivolando a terra con la propria moto.

Le su condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, poi declassato a giallo. Il ferito è stato trasportato all'ospedale San Carlo Borromeo.