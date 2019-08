Milano, incidente in via Sardegna: uomo investito da un furgone, morto

Un uomo di 85 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone. È successo nella mattinata di venerdì 30 agosto, poco prima delle 11, in via Sardegna, all'altezza dell'incrocio con via Malachia Marchesi de Taddei e via Pietro Cavalcabò, zona Washington. Sul posto sono accorsi il 118, con automedica e ambulanza, e la polizia locale.

Alla guida del veicolo che ha travolto il pedone un ragazzo di 26 anni, che è stato soccorso dal personale di Areu e trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Vano invece l'intervento dei soccorritori per l'85enne: il pedone è morto sul colpo dopo l'urto con il furgone e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Al lavoro sul posto per effettuare accertamenti utili a ricostruire la dinamica dell'impatto alcune pattuglie della polizia locale.